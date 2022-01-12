Украинские военные готовы к возможному обострению от врага: фотоотчет с передовой

На фоне встреч России и НАТО на Донбассе наблюдается относительная тишина. Однако штаб ООС продолжает фиксировать нарушения со стороны пророссийских боевиков.

Украинские военные готовы давать отпор

Воины ВСУ продолжают защищать нашу территорию на Востоке Украины. Фото с передовой редакции 24 канала предоставил военный фотограф Андрей Дубчак в рамках нашего сотрудничества с проектом Donbas Frontliner.

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На днях оккупанты из минометов обстреляли Попасную и Екатериновку. По Пескам противник ударил из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Однако украинские воины уверяют – готовы к наступлению агрессора.

Если пойдут, то мы готовы. Не знаю, с этим затишьем. Молчат-молчат, но не надолго. Если мы соблюдаем перемирие, то они не умеют,

– сказал один из воинов.

Будни воинов ВСУ на Донбассе / Фото Андрея Дубчака

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Воины ВСУ соблюдают тишину на Донбассе. Огонь открывают только тогда, когда враг непрерывно бьет в их сторону. Однако для сдерживания агрессора используют лишь разрешенное вооружение.

Боевики же чуть ли не ежедневно нарушают договоренности. Они стреляют из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, минометов и тому подобное. Так, в результате их действий 11 января наш защитник получил смертельное ранение.

Украинские военные несут службу в зоне ООС / Фото Андрея Дубчака

Погибшим оказался 28-летний старший сержант Виктор Кучеренко. Он был жителем села Новолазаревка Луганской области, а родом военный с Николаевщины. Боец проходил службу в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде имени Константина Пестушко.

Военные ВСУ готовы к нападению врага / Фото Андрея Дубчака

Смотрите видео будней украинских военных на передовой​:

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