Украинские военные имели успехи в двух направлениях, – Генштаб ВСУ

Украинские защитники имели успехи в двух направлениях. Так, вблизи Авдеевки ВСУ улучшили тактическое положение вблизи Новобахмутовки, а на Запорожском направлении – заставили врага покинуть некоторые позиции.

В общей сложности, за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. Больше всего – на Авдеевском направлении.

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Где украинские защитники имеют успех

Как сообщили в утренней сводке в Генштабе ВСУ, в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники имели успех. Так, юго-восточнее Новобахмутовки наши защитники улучшили тактическое положение.

Силы обороны улучшили положение на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Отметим, что на Авдеевском направлении в течение суток произошло больше всего боевых столкновений. По данным Генштаба ВСУ, в течение суток Силы обороны отразили 8 атак вблизи Новобахмутовки, Бердичев, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

Кроме того, в Запорожском направлении Силы обороны продвинулись вперед в районе Вербового. В результате успешных действий наши защитники заставили врага покинуть некоторые позиции.

Врага выбили с позиций в Запорожском направлении: смотрите на карте

Оккупанты терпят бешеные потери

Враг несет бешеные потери в личном составе и технике, однако не оставляет попыток захватить украинские территории. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 680 оккупантов и несколько десятков единиц техники.

Общие потери врага с начала полномасштабной войны доходят до:

личного состава – около 361 500 (+680),

танков – 5 990 (+0),

боевых бронированных машин – 11 107 (+7),

артиллерийских систем – 8 546 (+15),

РСЗО – 945 (+0),

средств ПВО – 629 (+3),

самолетов – 329 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 748 (+36),

крылатых ракет – 1 783 (+73),

кораблей/катеров – 23 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 11 391 (+26),

специальной техники – 1 298 (+14).

Украинские защитники в течение суток также поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления и состав горюче-смазочных материалов противника.