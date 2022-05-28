Украинские военные из "Стугны" метко подбили вражескую технику: мощное видео
Источник:14 бригада имени князя Романа Великого
Отважные украинские защитники продолжают давать российским оккупантам мощный отпор. Воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого поделились новыми достижениями.
Российская техника снова запылала
Защитникам удалось отправить российскую технику вслед за кораблем. В этом им помог противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П".
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От слова "пуск" до уничтожения вражеской техники – всего несколько секунд. Несколько секунд, за которые понимание: мы уничтожаем тех, кто стремится уничтожить Украину,
– рассказали в бригаде.
Бойцы опубликовали видео, как уничтожили технику врага. Сначала на кадрах заметно, как воины целятся, тогда удар, а дальше радость от новых потерь противника.
Смотрите видео, как ВСУ уничтожают технику оккупантов:
Что известно о потерях врага на войне
Российская армия, которую считают "второй в мире", терпит в Украине колоссальные потери. По состоянию на 28 мая Вооруженные Силы Украины ликвидировали уже 30 тысяч вражеских армейцев. Только за последние сутки они поквитались с 250 оккупантами. Кроме того, наши воины уничтожили огромное количество вражеской техники: танков, самолетов, ПВО, крылатых ракет.
Общие потери врага за все время войны составляют:
- танков – 1 330 единиц;
- боевых бронированных машин – 3 258 единиц;
- артиллерийских систем – 628 единиц;
- реактивных систем залпового огня – 203 единиц;
- средств противовоздушной обороны – 93 единицы;
- самолетов – 207 единиц;
- вертолетов – 174 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 503 единиц;
- крылатых ракет – 116 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2226 единиц;
- специальной техники – 48 единиц.
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Кстати, только на Юге Украины за 27 мая наши защитники сбили 6 российских вертолетов Ми-8, которые наносили удары по позициям ВСУ. Украинские бойцы осуществили контратаку во время которой уничтожили 63 оккупантов, 3 современных танка Т-72, реактивную систему залпового огня "Град", а также артиллерийскую установку.
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