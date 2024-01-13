Это активная оборона, мы не просто сидим, – Сырский о ситуации на фронте

Ситуация на фронте остается непростой. В то же время в ВСУ рассказали, что, несмотря на это, наши военные проводят контратаки и имеют шансы на прорыв в будущем.

Командующий Сухопутными силами Украины Александр Сырский заявил, что Украина нуждается в большей авиации для его военных усилий. По его словам, это необходимо для обеспечения поддержки пехоты и ударов на дальние расстояния.

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Украина нуждается в авиации

Сырский отметил, что говорится о штурмовиках А-10. Он рассказал, что это не новая машина, но надежная, зарекомендовавшая себя во многих войнах и имеющая широкий спектр вооружения для уничтожения наземных целей, чтобы помочь пехоте.

Это для уничтожения наземных целей: танков, артиллерии... всего, что противостоит пехоте,

– подчеркнул генерал – полковник.

Кроме этого, важную роль могут сыграть ударные вертолеты, такие как AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra, а также UH-60 Black Hawk.

Бои остаются ожесточенными

Сейчас российские войска наступают на некоторых восточных направлениях. Сырский подчеркнул, что бои остаются ожесточенными.

Он добавил, что украинские Силы обороны проводят небольшие контратаки.

Это активная оборона, когда мы не просто сидим в обороне, а постоянно контратакуем, а по некоторым направлениям переходим в наступление. И враг это знает,

– объяснил он.

Кроме самолетов Украина также просит западных союзников ускорить поставки артиллерийских боеприпасов, ведь подразделения испытывают нехватку.

В то время как БПЛА становятся все более влиятельными на поле сражения, артиллерия является опорой для обеих армий. Украине приходится балансировать с использованием разных калибров в зависимости от имеющихся запасов. Сырский сказал, что наши военные научились подстраиваться под нашу реальность.

Несмотря на сложную ситуацию на линии фронта, Сырский сказал, что предстоящие прорывы возможны. Он уверен, что шансы нужно найти и использовать.

Он отметил, что у России есть слабые места в обороне.

Ситуация на фронте