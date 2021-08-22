Украинские военные – настоящие герои, – афганская журналистка после эвакуации

Афганская журналистка поблагодарила украинских военных за то, что те помогли ей вырваться из захваченного талибами Афганистана. Ее и еще 82 человека 22 августа успешно эвакуировали из Кабула в Киев.

Слова благодарности высказала афганская журналистка Фатима Хуссейни. Она также рассказала подробности эвакуации.

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По словам журналистки, именно украинские бойцы помогли добраться людям до аэропорта, а дальше – спешно эвакуироваться в Украину.

Украинские военные – настоящие герои. Они помогут нам добраться до аэропорта,

– заявила Фатима.

Один эвакуированный получил травму

К сожалению, не все желающие могут эвакуироваться из Афганистана. Талибы постоянно препятствуют этому и всячески удерживают людей. Украинские военные 22 августа смогли провести 83 человека через все сложности, блокпосты и посадили на борт.

По данным Офиса президента, один из эвакуированных получил телесное повреждение в результате потасовки в аэропорту Кабула, но его жизни ничего не угрожает. Всех спасенных осмотрят медики, эвакуированные максимально быстро пройдут необходимые формальные процедуры, чтобы иметь возможность отдохнуть после сложного перелета.

Руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что операция по эвакуации людей из Афганистана проходила под личным контролем Владимира Зеленского.

Мы за 7 лет знаем, сколько у нас героев. Это наши военные. В этом случае работники ГУР – действительно герои. Сегодня, после этой операции, об этом знает весь мир,

– сказал Ермак.

Что известно об эвакуации украинцев из Афганистана

Украина уже дважды осуществила эвакуационную операцию из захваченного талибами Афганистана:

16 августа наш самолет уже вывез 8 украинцев и 72 представителя других государств. В МИД Украины пояснили, что не все, кто хотел покинуть захваченную талибами страну, могли добраться до аэропорта.

наш самолет уже вывез 8 украинцев и 72 представителя других государств. В МИД Украины пояснили, что не все, кто хотел покинуть захваченную талибами страну, могли добраться до аэропорта. 21 – 22 августа борт успешно эвакуировал 83 человека, из которых 31 – украинцы. На родину вернулись 12 украинцев с военной базы, также были спасены иностранные журналисты и общественные деятели, которые попросили о помощи.

Как пояснил глава МИД Украины, ни один из иностранцев, которых эвакуировала наша страна, не останется жить в Украине. По словам Кулебы, украинские власти согласились оказать логистическое содействие США в осуществлении эвакуации беженцев из Афганистана.

Как встречали эвакуированных из Афганистана / Фото Офиса президента