Украинские военные впервые приняли участие в параде, посвященном Дню взятия Бастилии: исторические кадры

Украинские военные впервые прошли маршем на параде, посвященном Дню взятия Бастилии в Париже. Кроме того, украинские пилоты, проходящие обучение на французских самолетах Mirage, пролетели над городом в рамках воздушного парада.

Об этом сообщает Суспильне.

Что известно об участии украинских военных в параде в Париже?

Праздничный военный парад прошел при участии президента Франции Эммануэля Макрона, а также почти 30 глав государств и правительств.

Накануне, 13 июля, президент Зеленский вместе с первой леди прибыли во Францию с официальным визитом. Поэтому они также присутствовали на мероприятии.

Наземную часть парада открыли около 500 военнослужащих государств-участников Коалиции желающих, которая поддерживает Украину.

Вместе с ними прошли и украинские военные.

Также во время парада в небе пролетели два самолета Mirage 2000B с украинскими пилотами.

Украинские военные приняли участие в параде в Париже: смотрите видео

Гордимся тем, что украинские военные шагают бок о бок с нашими войсками. Символ братства, мужества и общей судьбы. Наши мысли с украинским народом, который борется за свою свободу, а вместе с ней и за свободу всех европейцев,

– написал Макрон в X.

Украинские пилоты над Парижем: смотрите видео

Справочно. Штурм Бастилии состоялся 14 июля 1789 года. Этот праздник еще называют Национальным днем Франции.



В тот день санкюлоты (французские низшие и средние классы) взяли крепость штурмом из-за роста цен на продукты, бедности, голода и обременительных налогов.



Хотя Бастилию изначально построили как крепость, впоследствии ее стали использовать в качестве государственной тюрьмы. Там часто содержались политические заключенные, противники монархии, радикальные писатели и т. д.



В 1789 году тюрьма была почти пуста. Поэтому тогдашний король Людовик XVI решил закрыть ее. Но тюрьма была символом жесткого правления монархии.



Во время беспорядков 14 июля люди подошли к Бастилии и потребовали отдать оружие и боеприпасы, которые там хранились. Когда охрана начала сопротивляться, нападавшие штурмовали тюрьму и освободили семерых заключенных.



Фактически взятие Бастилии – это победа демократии над абсолютной монархией. Сейчас это самый большой праздник во Франции.

Напомним, что во время визита во Францию Зеленский вручил Макрону орден Свободы. Это одна из высших государственных наград Украины.