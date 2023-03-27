Не потеряла ни одного Су-25: как украинские военные вывели штурмовики из-под удара врага

Бригада тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова сумела избежать потерь в первый день вторжения России. 299 бригада вывела из-под удара технику, в том числе штурмовики Су-25.

Инженеры 299 бригады рассказали, как начиналась большая война. По словам майора Сергея, он приехал на аэродром с утра 24 февраля после первых взрывов.

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Военные готовились к выводу самолетов из-под удара

Военные сразу начали действовать по схеме выведения техники из-под удара. Майор отмечает, что все борта успели взлететь, поэтому россияне не повредили ни один самолет.

Мы быстро подготовили самолеты, и к тому, как россияне начали массированный ракетный обстрел непосредственно стоянок, все борта успели взлететь в воздух. Наша часть не потеряла от ракетных обстрелов ни одного самолета,

– сказал он.

Офицер инженерной авиационной службы майор Максим добавил, что военные хорошо знали, как выводить технику из-под удара, ведь готовились к этому во время многих учений.

"С задачей справились, все борта ушли, а мы под обстрелом начали грузить все необходимое оборудование на два КамАЗа. В общем, мы все довольно быстро смогли загрузить и вывезти", – отметил он.

В начале больших боев было много ударов самолетов о ветки деревьев

Что касается боевых повреждений самолетов, то Сергей и Максим говорят, что как таковых боевых повреждений от обломков, пуль, снарядов было не очень много. Повреждения устраняли либо прямо на аэродромах, либо в ремонтных подразделениях.

Они отметили, что в начале больших боев было много ударов самолетов о ветки деревьев. Причина в том, что лётчики-штурмовики работали на предельно малых высотах.

Пока таких проблем нет. Самолеты стоят круглосуточно готовые к вылетам, заправленные, заряженные.

Разговор журналиста с инженерами внезапно оборвался, когда летчики получили команду вылета на боевое задание.

"Летчики в серо-зеленых комбинезонах, перечеркнутых белыми ремнями системы, бегут к самолетам, поправляя на ходу шлемы. Скрежут по бетону металлические лестницы. Откидываются и почти сразу же закрываются фонари кабин. Свистящий гул, пламя из сопел, механики выдергивают стояночные колодки из-под колес, и штурмовики медленно трогаются с места", – говорится в репортаже.

Приблизительно через 20 минут штурмовики должны были бы выйти на цель.