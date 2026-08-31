"Раньше над ними смеялись, но они становятся все лучше": как россияне применяют НРК на поле боя

Российские оккупационные войска постепенно расширяют применение наземных роботизированных комплексов на фронте. Если раньше украинские военные скептически относились к первым попыткам противника, то сейчас он вышел на качественно новый уровень в использовании НРК.

Командир роты ударных НРК NC 13 "Франк" и оператор ударных НРК NC 13 "Удав" рассказали 24 Каналу о ситуации с применением роботизированных платформ вражескими войсками. Украинские защитники тщательно анализируют каждый шаг противника, чтобы сохранить стратегическое и технологическое преимущество на линии фронта.

Как россияне совершенствуют применение НРК?

Украинские военные отслеживают активное развитие и внедрение наземных роботизированных комплексов в российской армии. Если раньше попытки противника в применении НРК были неудачными, то сейчас оккупанты достигли ощутимого прогресса.

Мы наблюдаем развитие НРК у россиян – у них также есть успешное применение наземных роботизированных комплексов. Речь идет о логистических НРК. И если раньше – еще год назад – мы смеялись над их попытками, то сейчас они совершенствуются и вышли уже на неплохой уровень логистики,

– отметил "Франк".

По словам командира роты ударных НРК, следующим этапом для россиян может стать именно боевое применение таких комплексов. Именно поэтому Силам обороны Украины важно постоянно быть на шаг впереди в технологических разработках и тактике их использования.

Военные рассказали, как россияне пытаются применять НРК: смотрите видео

Военные отметили, что наблюдали определенные боевые НРК у россиян, однако пока это лишь пропагандистская показуха, политический ход, чтобы создать впечатление, будто они что-то делают. В то же время, по словам "Франка", украинские защитники пока еще не фиксировали применение оккупантами именно ударных НРК.