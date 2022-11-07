Украинские бойцы "приземлили" еще один "Шахид": как это было

Военные 28 отдельной механизированной бригады уничтожили очередной иранский дрон-камикадзе "Shahed-136". Россияне применяют такие беспилотники в войне против Украины под названием "Герань-2".

Это уже второй "Шахид" подразделения Курта 28-й ОМБр. Недавно бойцы "приземлили" еще и "Герань-1".

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Как воины ликвидировали дрон

Воины подразделения вывели БпЛА из строя стрелковым оружием, после чего он сдетонировал в воздухе. Как отмечают, ребята уже караулят следующих дронов.

В Украину прибыли системы ПВО для защиты неба

7 ноября Украина получила первые ЗРК NASAMS. Также наше государство получило испанские системы Aspide. Это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным.

Испанские Aspide и американские NASAMS в ближайшее время встанут в строй и будут защищать наше небо. Юрий Игнат отметил, что ПВО, которые предоставили партнеры, прекрасно интегрируются с отечественными системами обороны.

Мощную военную помощь Украине анонсировала Испания. В нее войдут, в частности, системы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы и ракеты.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Соединенные Штаты вскоре предоставят нашей стране очередной пакет военной помощи. В него войдут новые системы ПВО Hawk 23, немецкие оборонительные установки IRIS-T, американские NASAMS и французские Crotale.

4 ноября в Винницкой области силы ПВО сбили два вражеских беспилотника . Также нашим защитникам удалось ликвидировать несколько дронов-камикадзе Николаевской области. В тот же день иранский дрон-камикадзе впервые залетел на территорию Львовской области. К счастью, наша ПВО сбила вражеский беспилотник.

Заметьте – В Украину прибыли первые системы ПВО NASAMS и Aspide: смотрите видео