Не только очередная пощечина для России: почему Украине было важно отправить спецназовцев в Судан
По данным The Wall Street Journal, спецназовцы ГУР участвуют в боевых действиях против вагнеровцев и повстанцев в Судане. Но это – важная страна, в которой собирались установить "господство" российские прокси. То есть те повстанцы, которых поддерживала Россия.
Об этом 24 Каналу рассказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что помощь оказали добровольцы спецподразделения "Тимура" ГУР МО. Он добавил, что российское влияние хотели распространять. Отметим, что повстанцев в Судане поддерживала ЧВК "Вагнера".
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"Посмотрим на соседнюю Центральноафриканскую республику, где те же такие российские наемники просто свергли существующее правительство, и сейчас там "царят". То есть российское влияние на целый регион. И в соседнем Судане украинцы остановили расползание этой российской "заразы", – сказал Кузан.
Это реальная пощечина россиянам и такой разрекламированной ЧВК "Вагнера", которая фактически проиграла украинским спецназовцам в Судане. В то же время вагнеровцы, по мнению главы Украинского центра безопасности и сотрудничества, победили французские войска в соседней Центральноафриканской республике.
Как раз и изменение риторики Макрона, президента Франции, связано не в последнюю очередь из-за событий в Африке. Ведь то, что не смогли сделать французы, сделали украинцы – остановили российскую "заразу",
– считает Сергей Кузан.
Так Эммануэль Макрон изменил риторику и активно говорит о военной, вооруженной и технологической поддержке Украины.
Глобальная война против России
Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что ситуация в Судане уже дестабилизирована. Мол, если бы украинские силы не отработали бы там, то было бы гораздо больше зверств.
Кузан добавил, что много старого советского оружия, которое было в Судане, передали Украине. Сейчас вооружение успешно используют на фронте.
Эта война против России является глобальной. Мы должны уничтожать российские влияния и военные, и экономические, и гуманитарные, и культурные в любой части мира. Ведь помним, что российское убивает в той или иной форме,
– отметил председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.
ГУР МО в Судане
- Отправка украинских военных в Африку – это часть стратегии, направленной подорвать военные и экономические операции России за рубежом. Об этом сообщило The Wall Street Journal, ссылаясь на украинских и суданских военных, которые принимали участие в операции.
- Журналисты пишут о том, что президент Украины согласился на это, ведь военный лидер Судана тайно поставлял оружие украинской армии сразу после полномасштабного вторжения России.
- По данным СМИ, украинские спецназовцы высадились в Судане. Они начали бои, чтобы вытеснить повстанцев из столицы – города Хартум.
- В то же время глава ГУР МО Кирилл Буданов не сказал, отправляли ли военных в Судан. Однако он отметил, что ведется полноценная война с Россией. А Украина иногда пытается нанести удар подразделениям врага в разных частях мира.
- Еще в конце февраля Буданов заявлял, что целями украинской разведки в Судане является борьба за влияние Украины и уничтожение врага где только возможно.
- Также ранее журналисты Kyiv Post обнародовали эксклюзивное видео, на котором видно, как бойцы спецподразделения "Тимура" ГУР МО допрашивали пленных российских боевиков ЧВК "Вагнера" в Судане.