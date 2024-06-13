Уничтожены, даже не в полете: что для Путина означает потеря истребителей Су-57

ГУР поразили два российских истребителя Су-57 8 июня. Однако для российского диктатора Владимира Путина терять важные объекты, технику или авиацию является обычной практикой.

Такое мнение 24 Каналу высказал ведущий "Ходорковский LIVE", заметив, что Путин воспринимает войну кардинально по-другому, чем Украина и весь мир, для него это развлечение. Потеря истребителей Су-57 для российской армии является настоящим позором, но российскому диктатору на такое событие плевать.

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Реакция Путина

По словам ведущего, Путин уже привык к потере чего-то большого и масштабного, началось все с атомной подводной лодки "Курск". После этого все свое президентство его сопровождали потери. Для примера, Украина уже забрала у России несколько стратегических бомбардировщиков, которыми российский диктатор любил хвастаться.

Трактовать Су-57, как "любимую игрушку" Путина не стоит, потому что если бы вдруг она оторвалась от земли и полетела, тогда россияне пугали бы украинцев, якобы "сдавайтесь, потому что видите, какой это суперсамолет". Если бы этот самолет сломался, то россияне нашли бы оправдание, якобы это экспериментальный истребитель.

Именно поэтому сейчас можно ожидать от Путина, что он в курсе дела поражения истребителей, но он занимается самолюбованием и война для него – это просто элемент развлечения. Если бы он действительно был погружен в войну, он бы не посадил экономиста на должность министра обороны России.

Это человек, у которого в голове не очень все логично выстраивается, потому что не на кого больше рассчитывать, кроме министерства обороны (во время войны – 24 Канал),

– заметил Асланян.

Путин, по словам ведущего, понимает войну совсем по-другому, чем Украина. Такая же ситуация с самолетами. Су-57 является очень дорогим истребителем и их уничтожение творит историю. Для примера, американцы описывают о своих F-16 все: от побед до поражений.

Су-57 начал с того, что бездарно погиб на аэродроме не то что не поняв, откуда к нему прилетело, как спал, так и похоронили. С точки зрения армии, которая является "большой", "грандиозной", это абсолютный позор,

– подчеркнул ведущий.

Поэтому, если оценивать уничтожение Су-57 с военной точки зрения, то это провал и катастрофа. Если же смотреть на действия Путина, то ничего страшного не произошло. Путин убивал своих оппонентов, боролся с оппозицией, фальсифицировал выборы, сейчас терроризирует украинское население и узурпирует власть. Если для всего мира такие действия президента являются невиданными, то для него это просто стиль жизни.

Мы по-разному на все это смотрим. Однако не просто так между нашими мирами такая разница. К сожалению, война – она, в результате, совсем другого типа отношения к людям, морали, жизней,

– добавил Асланян.

Украинцы уничтожают вражеские объекты: коротко