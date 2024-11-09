"Редкая машина": украинские военные уничтожили БМП россиян "Терминатор"

Россияне десятками единиц теряет военную технику на поле боя. Так, недавно, наши противотанкисты уничтожили редкую российскую БМП "Терминатор".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя пресс-службы 79-й ОДШ Таврической бригады Ореста Дрималовского.

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По словам военного, оккупанты постоянно проводят ротации. Также враг постоянно пополняет свои ряды бронетехникой, ведь во время атак теряет фактически десятками БТР, БМП и танки.

Редкая машина

В частности отметил, что недавно защитники сожгли БМП "Терминатор", который является довольно редкой машиной на вооружении российской армии.

"Терминатор" – это боевая машина поддержки танков, которую наши противотанкисты долгое время пытались поймать. И вот во время одного из последних штурмов эта машина была уничтожена нашими воинами", – сообщил Дрималовский.

Важно! Потери российской армии в октябре 2024 года достигли нового максимума и стали рекордными. Более тысячи военнослужащих убитыми и ранеными теряла Россия ежедневно.