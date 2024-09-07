"Такой еще не видели": ВСУ с FPV-дрона уничтожили российскую систему РЭБ, которая должна была глушить сигналы
Защитники с помощью FPV-дрона уничтожили российскую РЭБ. Интересно, что до сих пор подобной система у врага наши военные не видели. И абсурдность ситуации в том, что станция якобы должна была глушить все частоты FPV-дронов.
Об этом рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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Черняк отметил, что российская станция, которая якобы глушила все частоты FPV-дронов была уничтожена именно FPV-дроном. Поэтому, зіронізував, что у врага в очередной раз что-то пошло не так, как планировалось.
"На некотором участке фронта удалось уничтожить российскую РЭБ, которую еще не встречали до этого. Россияне ее анонсировали некоторое время до этого и заявляли, что она глушит все частоты FPV-дронов. Как ни странно, ее уничтожили FPV-дроном. Возможно, у них что-то пошло не так", – рассказал он.
Потери врага
- Российские войска потеряли на войне в Украине еще 1270 солдат за сутки. Общие боевые потери армии России с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 623 990 человек.
- По данным Forbes, в минувшие выходные Россия понесла самые большие и дорогие потери в технике за время полномасштабной войны. В боях за Покровск российские военные потеряли 180 единиц техники за 24 часа.