Украинские воины уничтожили важный плацдарм оккупантов возле Белогоровки: фото разбитой техники

Поселок Белогоровка стал форпостом украинских воинов в Луганской области. Там украинские защитники сумели уничтожить плацдарм российских оккупантов. ВСУ уже дважды разбили россиян.

ВСУ превратили в металлолом танки, БМП и другую технику оккупантов

Интенсивные бои в Белогоровке, расположенной к западу от Лисичанска и Северодонецка, начались в начале мая. Российские войска 8 мая в районе Белогоровки возвели понтонную переправу через Северский Донец, сообщает 24 канал.

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Но уже 9 мая стало известно, что Вооруженные Силы Украины разрушили переправу. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что удалось уничтожить целую роту россиян, которая смогла переправиться на нашу территорию.

Источники 24 канала в украинских спецслужбах сообщили, что, кроме переправы, наши защитники и защитницы успешно отработали по закрепившимся на плацдарме оккупантам.

ВСУ уничтожили всю российскую технику и важный плацдарм войск агрессора возле Белогоровки. Об успешности действий украинских военных свидетельствуют фото, оказавшиеся в распоряжении 24 канала. На них видны вражеские танки, БМП и много другой техники, которую удалось уничтожить.

Украинские военные уничтожили важный плацдарм оккупантов возле Белогоровки / Фото 24 канал

ВСУ зачищают территорию от оккупантов

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что россияне пытались создать переправу возле Белогоровки, чтобы перекидывать военную технику.

Однако ВСУ не позволили оккупантам развить успех и уничтожили все понтонные переправы. По информации Гайдая, вся вражеская техника и часть личного состава были уничтожены. Остальные россияне сбежали.

После неудачи русские военные не остановились. 11 мая Гайдай проинформировал, что войска агрессора в очередной раз пытались перейти Северский Донец. Однако ВСУ снова остановили российских военных.

Российские военные уничтожили школу в Белогоровке: погибли 60 человек

Вечером 7 мая вооруженные силы России сбросили мощную авиабомбу на школу в Белогоровке. В помещении школы находились около 90 человек.

К сожалению, авиаудар россиян привел к гибели 60 человек. Еще 30 человек смогли выжить. Сергей Гайдай сообщал, что здание заведения полностью разрушено.

Жертвами циничного бомбового удара российских военных стали два закарпатских волонтера – Назар Дичук и Дмитрий Быц.

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