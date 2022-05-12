Украинские воины уничтожили важный плацдарм оккупантов возле Белогоровки: фото разбитой техники
Поселок Белогоровка стал форпостом украинских воинов в Луганской области. Там украинские защитники сумели уничтожить плацдарм российских оккупантов. ВСУ уже дважды разбили россиян.
ВСУ превратили в металлолом танки, БМП и другую технику оккупантов
Интенсивные бои в Белогоровке, расположенной к западу от Лисичанска и Северодонецка, начались в начале мая. Российские войска 8 мая в районе Белогоровки возвели понтонную переправу через Северский Донец, сообщает 24 канал.
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Но уже 9 мая стало известно, что Вооруженные Силы Украины разрушили переправу. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что удалось уничтожить целую роту россиян, которая смогла переправиться на нашу территорию.
Источники 24 канала в украинских спецслужбах сообщили, что, кроме переправы, наши защитники и защитницы успешно отработали по закрепившимся на плацдарме оккупантам.
ВСУ уничтожили всю российскую технику и важный плацдарм войск агрессора возле Белогоровки. Об успешности действий украинских военных свидетельствуют фото, оказавшиеся в распоряжении 24 канала. На них видны вражеские танки, БМП и много другой техники, которую удалось уничтожить.
Украинские военные уничтожили важный плацдарм оккупантов возле Белогоровки / Фото 24 канал
ВСУ зачищают территорию от оккупантов
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что россияне пытались создать переправу возле Белогоровки, чтобы перекидывать военную технику.
- Однако ВСУ не позволили оккупантам развить успех и уничтожили все понтонные переправы. По информации Гайдая, вся вражеская техника и часть личного состава были уничтожены. Остальные россияне сбежали.
- После неудачи русские военные не остановились. 11 мая Гайдай проинформировал, что войска агрессора в очередной раз пытались перейти Северский Донец. Однако ВСУ снова остановили российских военных.
Российские военные уничтожили школу в Белогоровке: погибли 60 человек
Вечером 7 мая вооруженные силы России сбросили мощную авиабомбу на школу в Белогоровке. В помещении школы находились около 90 человек.
К сожалению, авиаудар россиян привел к гибели 60 человек. Еще 30 человек смогли выжить. Сергей Гайдай сообщал, что здание заведения полностью разрушено.
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