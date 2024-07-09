Поврежденные ЗРК россиян: что еще удалось уничтожить с помощью ATACMS в Крыму

Силы обороны Украины применили дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по оккупированной территории Крыма. Так, военным удалось уничтожить зенитно-ракетные комплексы врага.

Украинские воины достигли и разрушили стратегические цели врага в Крыму. Об этом отметил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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Что удалось уничтожить с помощью ATACMS

Кирби отметил, что успех украинских Вооруженных Сил не ограничивается только фронтом. Зато есть преимущество в нанесении поражений России с помощью дальнобойного оружия.

Украина применила предоставленные США ударные ракеты большой дальности ATACMS в Крыму, уничтожив российские зенитно-ракетные комплексы, командные пункты, аэродромы,

– сказал Кирби.

Джон Кирби также добавил, что наши воины затопили и корабль в Севастопольском порту. Сделали это с помощью крылатых ракет. Именно поэтому черноморский флот россиян был вынужден покинуть Крым.

Ранее стало известно, что россияне активно возводят оборонительные сооружения в оккупированном Крыму. Однако их укрепления не являются эффективными.