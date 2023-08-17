Что лучше – Bentley или КрАЗ: наши военные остроумно спародировали рекламу дорогого автомобиля

Украинские воины не теряют чувство юмора на войне. Например, они сняли забавное видео, являющееся пародией на рекламу "Бентли".

Видео появилось в соцсети Х, ранее известной как твиттер, передает 24 Канал. В нем мужчина в форме подшучивает над рекламой "Бентли".

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Подробно о видео

Фирма "Бентли" известна стильными рекламами. На этот раз о преимуществах автомобиля рассказала милая девушка в мини-платье. Она показывает разные детали машины и каждый раз тихо приговаривает в микрофон "Бентли". Этот прием использовали наши защитники: они повторяют движения девушки, но показывают военную машину КрАЗ. Соответственно, после демонстрации каждой детали говорят "КрАЗ".

Довольно забавным является своеобразное противопоставление машин, ведь в ролике по очереди показаны то роскошный автомобиль, то грубый грузовик. Причем наш воин говорит "КрАЗ" гораздо громче, будто убеждая, что его машина лучше.

Изюминкой видео является момент, когда военный проводит по панели своей машины и тихонько говорит "у нас такого нет".

Как наши военные пародировали рекламу "Бентли": смотрите видео

Следует отметить, что украинцы подхватили флешмоб пародирования рекламы "Бентли". Ранее в соцсетях постили ролики американские военные.

Американцы сравнивают "Бентли" и "Хамви": смотрите видео

Интересно, что в США решили снять свой ролик максимально саркастически, доводя действия военного до абсурда. К примеру, он швыряет бутылку с водой и не может завести машину с первого раза.

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Как котик захватил сердце президента

На днях была новость о том, что на передовую к военным приехал Владимир Зеленский. Впрочем, в совещании принял участие еще кое-кто. В сети появились кадры, как украинский президент улыбается котику. Животное также пришло побыть в кругу важных гостей, и это зафиксировали медийщики. "Боевой кот", – шутили украинцы.

Эта новость демонстрирует человечность и открытость украинцев, которые не забывают заботиться о животных даже в самые тяжелые времена. А те отвечают взаимностью, помогая нам хоть чуть-чуть расслабиться.