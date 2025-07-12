Украинские воины отомстили российским варварам, которые убили годовалого ребенка на Херсонщине

Операторы ударных БпЛА Сил обороны Украины отомстили россиянам, которые убили годовалого ребенка в Херсонской области ударом "Молнией".

Скорее всего, операторов вражеских ударных дронов удалось ликвидировать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Как отомстили украинские военные

Напоминают, что еще в среду, 9 июля, во дворе жилого дома в селе Правдиное Белозерской общины Херсонской области в результате удара российского беспилотника "Молния" погиб годовалый Дима.

Бабушка ребенка из-за удара получила ранения. По данным Генштаба, украинским военным удалось определить район, с которого запустили цель, благодаря направлению запуска ударного дрона российской армии.

Россияне нанесли удар из временно оккупированного населенного пункта Голая Пристань. Также установили локацию, где находился экипаж российских военных преступников: пятиэтажный нежилой дом.

В окна соответствующего этажа операторы ударных БпЛА Сил обороны Украины в четыре приема направили пять FPV-дронов. В дальнейшем из указанного дома запусков вражеских беспилотников не наблюдалось,

– говорится в сообщении.

Сейчас есть основания утверждать, что операторов вражеских ударных дронов, причастных к смерти ребенка, удалось ликвидировать. В Генштабе отметили, что наши военные "отомстят каждому российскому подонку".