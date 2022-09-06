Украинские воины показали, как на Востоке пылает современный бронеавтомобиль росгвардии

Украинские воины показали, как они уничтожили современный бронеавтомобиль росгвардии. Он взорвался и сгорел вместе с врагами.

Соответствующую информацию сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ. Также там объяснили, как узнали расположение российских оккупантов.

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ВСУ уничтожили новый бронеавтомобиль оккупантов

Наши бойцы точным ударом уничтожили новейшую технику оккупантов. На "концерт к кобзону" пошел также вражеский экипаж.

Пылает современный бронеавтомобиль росгвардии россии "патруль" на Донетчине,

– сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Там рассказали, что это работа воинов отдельного гаубического артиллерийского подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Наши военные уничтожили бронеавтомобиль россии: смотрите видео

Более того, в Десантно-штурмовых войсках рассказали, как все происходило. В частности:

"машину оккупантов заметили наши аэроразведчики;

передали координаты цели артиллеристам Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины;

дальше – дело техники: определили цель, навелись…

и техника вместе с оккупантами превратилась в пожарище".

Оккупанты потеряли более 50 тысяч личного состава

По состоянию на утро 6 сентября ВСУ с 24 февраля уничтожили уже 50 тысяч 150 российских оккупантов.

Только за сутки 5 сентября наши бойцы уничтожили 350 российских врагов.

Также россия потеряла в Украине много техники:

2 077 танков;

156 средств ПВО;

236 самолетов;

207 вертолетов и много сотен другой техники.

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