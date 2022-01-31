Украинские воины провели боевые стрельбы прямо в зоне ООС: огненные фото

Как сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины, наши огнеметчики прошли курс тактической подготовки с боевой стрельбой. Причем – непосредственно в районе ООС.

Учения проходили на одном из полигонов Луганской области. Военные не только отрабатывали стрельбу, но и развивали медицинские и тактические навыки.

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Учения с использованием огнеметов РПВ-16 состоялись в зоне ООС

На территории Операции Объединенных сил в Луганской области на военном полигоне украинские огнеметчики провели учения.

Они повышали свои навыки в тактике (речь о выборе огневой позиции, движениеи к огненным рубежам, уходе под прикрытием и так далее) и оказании медицинской помощи.

(речь о выборе огневой позиции, движениеи к огненным рубежам, уходе под прикрытием и так далее) и оказании А больше всего – совершенствовали мастерство стрельбы (по боевой технике и инженерным сооружениям противника) из своего штатного оружия. Речь идет о мощных огнеметах РПВ-16.

После успешной сдачи экзаменов и точных зачетных стрельб бойцы получили соответствующий сертификат. Дальше они уже будут инструкторами для других военнослужащих.

Огнеметчики на стрельбах в ООС: смотрите фото ВСУ

Во Львовской области бойцы ВСУ учились работать с американскими гранатометами М141

В этот же день в Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что на Яворовском полигоне украинские бойцы овладевали новым гранатометом SMAW D (M141). Это оружие, напомним, направили в Украину Соединенные Штаты Америки. Также и помогали нашим военным готовиться инструкторы из миссии США Joint Multinational Training Group-Ukraine.

Гранатомет М141, как отметили участники учений, легок в использовании и лучше аналогов, которые до сих пор были на вооружении в ВСУ. Он предназначен для поражения легкобронированной техники и укреплений противника на дальность 500 метров.

Работа бойцов ВСУ со SMAW D (M141): смотрите фото АрмияInform

Что интересно, у этой ракеты есть датчик, который при попадании определяет тип цели. Проще говоря:

В случае попадания в мягкую мишень (например, мешки) ракета погружается как можно глубже – и только тогда взрывается.

А вот при попадании в бетонную или бронированную цель ракета срабатывает мгновенно.

На днях были и другие мощные учения ВСУ:

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