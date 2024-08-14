Операция украинских воинов на территории Курской области продолжается. СМИ также сообщали, что на фоне огромных потерь россиян в Курской области Владимир Путин может объявить мобилизацию.

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Украинские военные зашли в Плехово

Ранее российские так называемые "военкоры" уже жаловались, что ВСУ пытаются зайти в Плехово Суджанского района. Пропагандисты также сообщали, что село якобы "атакуют танки".

По словам самих россиян, Плехово открывает ВСУ дорогу на юг Курской области.

Впоследствии украинский военный Роман Волошин опубликовал в своей соцсетях фото из Плехово. На кадрах также видно сине-желтый флаг, который взвился в селе.

Украинские военные взяли под контроль Плехово в Курской области / Фото: @voloshyn_roman

Ранее в Курской, Белгородской и Брянской областях России ввели режим так называемой "контртеррористической операции".

В Курской области продолжаются бои / Фото: @voloshyn_roman

К слову, во вторник, 13 августа, Владимир Зеленский заявил, что сейчас под контролем Украины находится 74 населенных пункта Курской области. По его словам, взят контроль над 40 квадратными километрами территории, бои ведутся по всей линии фронта.