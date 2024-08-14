Операція українських воїнів на території Курської області триває. ЗМІ також повідомляли, що на тлі величезних втрат росіян у Курській області Владімір Путін може оголосити мобілізацію.
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Українські військові зайшли в Плехово
Раніше російські так звані "воєнкори" вже скаржилися, що ЗСУ намагаються зайти в Плехово Суджанського району. Пропагандисти також повідомляли, що село нібито "атакують танки".
За словами самих росіян, Плехово відкриває ЗСУ дорогу на південь Курської області.
Згодом український військовий Роман Волошин опублікував у своїй соцмережах фото з Плехового. На кадрах також видно синьо-жовтий прапор, який замайорів у селі.
Українські військові взяли під контроль Плехово в Курській області / Фото: @voloshyn_roman
Раніше в Курській, Бєлгородській та Брянській областях Росії запровадили режим так званої "контртерористичної операції".
В Курській області продовжуються бої / Фото: @voloshyn_roman
Українські військові продовжують операцію: дивіться відео
До слова, у вівторок, 13 серпня, Володимир Зеленський заявив, що наразі під контролем України перебуває 74 населені пункти Курської області. За його словами, взято контроль над 40 квадратними кілометрами території, бої ведуться по всій лінії фронту.