Украинские воины сняли красное знамя россиян в Новой Гусаровке под Балаклеей: мощное видео

Бойцы ВСУ постепенно освобождают населенные пункты, которые оккупировали россияне. В частности, в Новой Гусарке они сняли красное знамя, которое повесили там оккупанты.

Новая Гусаровка расположена недалеко от Балаклеи. Советский флаг повесили там русские спецназовцы.

К теме У оккупантов началась истерика из-за Балаклеи: что происходит на харьковском фронте

Украинские бойцы сняли красное знамя под Балаклеей

В первой отдельной бригаде специального назначения имени Ивана Богуна рассказали, что сняли советское знамя в селе Новая Гусаровка.

Воины нашего батальона "Дикое поле" сняли красное знамя российской десантуры над селом Новая Гусаровка под Балаклеей. Слава Украине,

– написали защитники.

Смотрите видео, как бойцы ВСУ сняли красное знамя:​

Также бойцы показали фото своего трофея.

"Знамя 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии. Наш Отдельный батальон специального назначения "Дикое поле" взял под Балаклеей на Харьковщине", – говорится в подписи к фото.

Защитники сняли красное знамя в Новой Гусаровке / Фото первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна

Интересно Украинские силы освободили Байрак на Харьковщине: невероятное видео, – СМИ

Что этому предшествовало

Российские пропагандисты 6 сентября заявили, что их военные попали в оцепление в Балаклее. Связи с оккупантами нет.

По их словам, бойцы отрядов полиции спецназначения (СОБР) из Самарской области и Башкортостана находятся в "котле". Российские военные якобы уже "попрощались" и обещали "сражаться до последнего".

В то же время на сайте Балаклейского городского совета заявили, что ждут официального подтверждения об освобождении населенных пунктов.

По данным специалистов американского Института изучения войны, наши бойцы успешно продвинулись на Харьковском направлении, чем повлекли у россиян настоящую истерику.

В частности, наступательная операция украинских сил в районе Балаклеи открыла защитникам новые возможности для контратак в этом регионе.

Исследователи ISW предполагали, что 6 сентября украинские войска захватили Вербовку, что менее 3 километров северо-западнее Балаклеи. Об этом свидетельствуют кадры, геолокацию которых аналитикам института удалось верифицировать.

Заметьте, что на Харьковщине оккупанты несут бешеные потери. Есть подразделения, в которых 40% личного состава тяжело ранены и убиты.

Будет интересно – в британской разведке рассказали, что у путина дилемма из-за контрнаступления Украины: смотрите видео