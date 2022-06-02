Украинские воины ударили "Байрактаром" по 2 российским танкам: эффектное видео

Украинские мужественные защитники не устают выбивать врага из родной земли. Каждый день они уничтожают больше и больше вторгшихся на нашу землю захватчиков.

Об очередной успешной ликвидации врага сообщили в территориальной обороне Днепра. Воины уничтожили два танка российских оккупантов.

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Со всех сторон будем уничтожать вас орки, вы избрали себе смерть,

– уверяют наши защитники.

По их словам, так хорошо отработал "Байрактар". Теперь у россиян еще меньше техники и живой силы.

Украинские воины уничтожают российские танки: смотрите видео

Отметим, что потери россиян в войне против Украины очень велики. Российские оккупанты на нашей земле теряют много военной техники и личного состава. Количество потерь уже превысило то, что было в Афганистане и Чечне. А войны продолжались дольше. На 2 июня Вооруженные Силы уже ликвидировали 30 850 российских захватчиков.

Украинские воины не устают уничтожать врага

Чуть ли не каждый день с фронта есть сообщения о том, как наши бойцы успешно отработали по вражеским целям российских оккупантов. Украинские защитники часто любят показывать свою ювелирную работу на видео. Например, в Луганской области 24 бригада имени короля Даниила точным выстрелом уничтожила вражескую бронированную дозорно-разведывательную машину. На видео было видно, как украинские бойцы точно прицелились и выстрелили по вражеской технике. Та взорвалась вместе с экипажем.

Несмотря на тяжелые бои на Востоке, украинские защитники не устают сдерживать наступление агрессора, силы которого преобладают. Еще 31 мая наши ВСУ артиллерией уничтожили склад с боеприпасами российских войск. Также за последний день весны наши воины успешно ликвидировали 22 оккупантов и уничтожили 1 БТР.

Похвасталась уничтожением боевой техники российских оккупантов и группировка войск "Юг". Воины отмечали, что отработать враждебную цель удалось украинским противотанковым ракетным комплексом "Стугна". Конечно, наши воины показали соответствующее видео-доказательство своей работы. Прекрасную работу Вооруженных сил Украины на видео дополнил трек Jerry Heil "Вон из Украины москаль некрасивый". Именно вон пойдет с нашей земли каждый российский оккупант, который сюда вторгся.

Бьет по врагу прицельно и наша артиллерия: смотрите видео