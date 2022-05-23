Украинские воины уничтожили и перемололи подразделение псковских десантников

В одном из районов выполнения задач воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины уничтожили десяток оккупантов из 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск Вооруженных сил России из города Псков.

Об этом сообщает командование ДШВ Вооруженных Сил Украины. По данным ведомства, нашим защитникам удалось ликвидировать две боевые машины и четырнадцать человек из вражеского войска.

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Что известно об уничтоженных оккупантах

Наши военные не просто перемололи в пепел вражескую технику и самих оккупантов, но и смогли установить лиц, ушедших воевать за российские преступные власти. Так, в личных документах одного из уничтоженных оккупантов – старшего лейтенанта Романа Локоткова отмечено, что он проходит военную службу в 728-м отдельном батальоне связи 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Отныне связь он точно уже нигде не организует,

– прокомментировали наши защитники.