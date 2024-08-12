Украинские воины установили флаг Украины на Кинбурнской косе

Днями ГУР десантировалось на Кинбурнскую косу. В сети показали флаг, который установили спецназовцы на оккупированной части Украины.

Отметим, что бойцы Главного управления разведки совершили рейд на Кинбурнскую косу 9 августа. В рамках операции спецназовцы ликвидировали около 30 россиян и боевую технику врага.

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Флаг Украины на Кинбурнской косе

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко показал видео, сделанное 11 августа, на котором видно, что на оккупированной Кинбурнской косе развевается украинский флаг. Государственный флаг между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем, вероятно, установили спецназовцы ГУР в рамках своего рейда на косу.

Украинский флаг на Кинбурнской косе: смотрите видео

В то же время Кинбурнская коса все еще находится под контролем российской армии.

Особенность географии этого участка фронта заключается в том, что на ней пересекаются Николаевская и Херсонская области.

Ранее в ГУР рассказывали, что в результате рейда на оккупированную россиянами Кинбурнскую косу было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировано около трех десятков захватчиков. Спецназовцы атаковали укрепления на позициях врага "Кинбурнская крепость", "морской вокзал" и "памятник Суворову". Именно у последнего воины установили боевой флаг Военной разведки Украины.

Отмечалось, что десантную операцию осуществили подразделения "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибирский батальон", "Террор" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке Военно-морских Сил ВСУ и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны государства.

В феврале в ОК "Юг" рассказывали, что с Кинбурнской косы российские войска терроризируют судоходство и пытаются отвлекать внимание ВСУ от Херсонского направления. Для этого россияне порой усиливают обстрелы Куцурубской и Очаковской общин. Оккупанты не имеют устойчивого контроля над Кинбурнской косой, но у них есть коридор по суше. Поэтому россияне могут перемещать туда из оккупированного левобережья свою технику и личный состав.