Роют траншеи за 17 километров: ISW анализирует продвижение ВСУ в Курской области за последние 2 дня

ВСУ продвинулись в Курской области России за последние два дня –13 –14 августа. Защитники имеют значительные территориальные успехи вблизи ряда населенных пунктов.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW). Они ссылаются на геолокационные кадры от 13 августа, как подтверждающие, что украинские силы действовали в восточной части Журавли Курской области и имеют продвижение.

Смотрите также Провал ВСУ, НАТО и ядерные угрозы: что пропаганда России рассказывает Западу о событиях на Курщине

Украина контролирует Суджу, продвижение продолжается

Также отмечают, что украинские СМИ попали в Суджу – это свидетельствует о том, что Украина контролирует по крайней мере часть города и, возможно, его окрестности.

Геолокационные кадры от 14 августа свидетельствуют, что ВСУ действуют на северо-запад от Уланок. ВСУ недавно продвинулись в этом районе. Аналитики добавляют, что наши военные имели незначительный успех в западной части Камышного.

Также в ISW отметили, что 14 августа российские источники сообщили, что ВСУ начали действовать в районе Гири и Белицы.

Украинские войска действуют в пределах заявленной максималистами границы украинского наступления. Это указывает на то, что ВСУ также продолжают действовать ближе к международной границе в Курской области,

– отмечают аналитики.

Россияне роют траншеи

Также аналитики предположили, что боевые действия в Курской области создают ощутимое влияние на оборону, логистику и безопасность в России.

В частности, на спутниковых снимках Maxar видно выкопанные укрепления к юго-западу от Льгова вдоль трассы E38 Льгов-Рыльск-Глухов. Также снимки показали полевые укрепления возле трассы 38K-024 к югу от Льгова.

Эти новые укрепления, примерно в 17 километрах к северу от самой дальней заявленной границы украинского продвижения в Курской области, свидетельствует о том, что российские силы обеспокоены возможным продолжением и быстрым продвижением украинцев на север в Курской области,

– считают исследователи.

Подчеркивают, что россияне, очевидно, особенно обеспокоены главными магистралями и, вероятно, пытаются защитить важные наземные линии связи, чтобы помешать маневрам украинских сил, особенно вдоль маршрутов E38 и 38K.