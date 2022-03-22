Украинские защитники восьмой раз разбили оккупантов в Чернобаевке

Вооруженные Силы Украины восьмой раз уничтожили российских убийц в Чернобаевке на Херсонщине. Оккупанты в аэропорту хранили военную технику.

Об этом 22 марта сообщили в воздушном командовании "Восток". Они опубликовали мем.

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"Восьмая серия первого сезона. Без перерыва на рекламу", – написали в командовании.

Оккупанты снова пошли в Чернобаевку / Изображение воздушного командования "Восток"

В Чернобаевке есть аэродром, который россияне сделали своей базой. Впервые украинские защитники ударили по нему 27 февраля. Им удалось уничтожить немало российской авиации и техники.

Вся страна – Чернобаевка

Россияне продолжают атаковать Херсон, Николаев, зону ООС и Киев, но в столице пока точно ничего не грозит. Об этом сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Это самоубийство. Это большая Чернобаевка. Вся Украина для них – это большая Чернобаевка,

– подчеркнул Арестович.

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