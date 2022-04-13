Украинских детей хотят использовать для парада любимого праздника Путина – 9 мая

На временно оккупированной территории Запорожья оккупанты пытаются устроить образование на русском языке. Это не только попытка достичь идеологических результатов.

Оккупанты рассчитывают затянуть украинских детей на свое обучение, чтобы использовать их во время 9 мая. Речь не только об отчете кремлевскому руководству, сообщает 24 канал.

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Оккупантам не удается организовать российское обучение

Во всех школах Мелитополя оккупантам не удается собрать детей на учебу. Поэтому россияне решили ввести хоть что-нибудь в трех учебных заведениях.

Туда назначили своих коллаборантов, нашли своих педагогов. Женщина, которую назначили "руководительницей" местного образования, угрожает родителям мелитопольских детей. Мол, если они не приведут детей учиться, то школьников оставят в том же классе на второй год.

Учителей пытаются заманить зарплатой

Назначенная оккупантами "руководительница" пытается заманить учителей. Мол, педагог, который будет преподавать на русском языке русскую историю, якобы будет получать с 1 апреля заработную плату.

Запорожские областные власти объяснили учителям, что у них официально каникулы до 1 мая. За это время им на карточки начисляют зарплату. В то же время, за попытки о чем-то договориться с оккупантами – уголовная статья, за которую можно попасть в тюрьму.

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