В Беларуси допрашивают мужчин-беглецов из Украины о ВСУ и российских ударах, – "Следствие․Инфо"

Украинских мужчин призывного возраста, которым удалось нелегально пересечь границу с Беларусью, допрашивают неизвестные лица в гражданской одежде. Их интересует передвижение украинской военной техники, а также места попаданий российских ракет и беспилотников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование "Следствие.Инфо".

Что спрашивают в Беларуси у украинских мужчин-беглецов?

Участники телеграм-чатов, которым удалось сбежать, делятся своим опытом с теми, кто только планирует выезд. Они рассказывают об обязательных допросах после задержания и предполагают, что разговоры с ними проводят представители спецслужб.

Там в комнату заходишь, за маленькую решетку садишься. Тебя закрывают. И ты общаешься... Ну, это понятно, что это или КГБовец или ФСБовец,

– рассказал "Следствию.Инфо" один из мужчин.

По словам собеседников, белорусских силовиков прежде всего интересуют места пребывания и маршруты передвижения украинских военных.

"Там просят сдавать позиции. Спрашивают, где именно техника перемещается", – отмечает другой участник чата.

Также мужчины рассказывают о полном изъятии личных вещей во время проверок.

Забрали телефоны, забрали паспорта, все забрали. Забавные, конечно, проверки у них. Он на меня смотрит и говорит мне: "Первая танковая бригада!". И смотрит на мою реакцию. А я сижу, как дуб-дерево, смотрю на него,

– добавляет еще один собеседник.

Избежать ответов на вопросы белорусских правоохранителей почти невозможно, отмечают собеседники издания.

"Ты же понимаешь, что там закон не действует. Ну там ты не будешь, типа: "вы не имеете права". Ну он хочет, он берет твой телефон, типа. Ну что ты ему скажешь? Что я запрещаю?", – подчеркнул один из мужчин.

Почему уклонисты выбирают Беларусь для побега и как это выгодно Лукашенко?

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко связывает рост популярности маршрута побега через Беларусь с деятельностью организованных преступных групп. По его словам, решение о незаконном выезде уклонисты принимают самостоятельно, однако прокладкой маршрутов занимаются посредники.

Беглецы самостоятельные в том, чтобы принять для себя решение, что они хотят незаконно покинуть пределы Украины, но они не самостоятельны в прокладке маршрута. То есть большинство из тех, кого мы задерживаем, как правило, обращается к преступным группам. Назовем их организаторами, которые способствуют в незаконном пересечении границы,

– пояснил Демченко.

В то же время публичный представитель белорусской организации BelPol Владимир Жигар в комментарии "Следствию.Инфо" отмечает, что для режима Александра Лукашенко поток уклонистов в Беларусь является выгодным.

"Этих людей берут под контроль, после чего их действительно отвозят, условно говоря, к границе с Европейским Союзом. Потому что их основная цель, по сути, уже выполнена – это сбор информации", – подчеркнул он.

Разыскиваемый Россией главный редактор сайта Agentura.ru Андрей Солдатов предполагает, что собранную таким путем информацию "могут передать или пообещать тому же Нарышкину (директору Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину – 24 Канал) или Бортникову (директору ФСБ Александру Бортникову – 24 Канал), или Патрушеву (помощнику Владимира Путина Николаю Патрушеву – 24 Канал)".

По данным ГПСУ, в 2025 году большинство украинских военнообязанных мужчин, которые пытались сбежать через Беларусь, задерживали на приграничных территориях Ровенской и Житомирской областей. Реже такие попытки фиксировали в Волынской, Киевской и Черниговской областях.

