Украинских нацгвардейцев отправили на охрану границы с Беларусью: мощное видео
Источник:МВД Украины
Министерство внутренних дел перенаправило дополнительные силы Национальной гвардии на украинско-белорусскую границу. Бойцы Нацгвардии должны помочь подразделениям Государственной пограничной службы и Национальной полиции контролировать ситуацию на границе.
В общем к усиленной охране государственной границы должны привлечь примерно 8,5 тысяч военнослужащих.
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Как рассказали в МВД, бойцов Нацгвардии разместят на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов из Беларуси. По словам командующего НГУ генерал-полковника Николая Балана, сейчас налажено четкое взаимодействие между всеми ведомствами и просчитаны вероятные направления, на которых должно быть усилено внимание.
Для мониторинга местности и обстановки подразделения Нацгвардии будут использовать беспилотники. Также для быстрого перемещения личного состава, оперативного реагирования и наблюдения будут привлекать собственную авиацию,
– отметил Балан.
Согласно решению СНБО об усилении охраны границы, дополнительные силы МВД Украины привлекут, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости и предотвратить возможные провокации.
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