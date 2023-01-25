Украинских военных увели из Соледара, – ВСУ

Силы обороны отошли от Соледара в Донецкой области, чтобы сохранить жизнь личного состава.

Это подтвердил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии 24 Канала.

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Для сохранения жизни личного состава Силы обороны отошли от Соледара и закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны,

– сообщил Сергей Череватый.

Череватый подчеркнул, что ВСУ закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны.

"Оборонцы Соледара создали настоящий подвиг несмотря на преимущество врага в 3 – 5 раз, мощно держали свои позиции", – добавил спикер.

По словам Череватого, враг понес огромные потери в личном составе, сравнимые с потерями агрессора в двух чеченских войнах.

Главное о ситуации возле Соледара

21 января разведка Великобритании сообщила, что вокруг Донецкой области, в Бахмутском направлении, российская армия и вагнеровцы восстанавливают свои силы в Соледаре.

Россияне фактически уничтожили Соледар.

Отметим, что неделю назад в разведке сообщали, что оккупанты не имеют полного контроля над Соледаром и Бахмутом.

Однако, последние недели ситуация в Бахмуте существенно усложнилась, ведь после взятия Соледара россияне продолжат наступление на Бахмутском направлении.

Военные аналитики ранее отмечали, что если украинское командование примет решение о полном уходе из Соледарского района, это никоим образом не приблизит российские войска к полной блокировке с Севера города Бахмут.

Обратите внимание! Аналитики Института изучения войны (ISW) считают оборону Бахмута стратегически правильной, несмотря на большие потери для Украины.

Ведь несмотря на то, что сам Бахмут не имеет большого тактического или оперативного значения, в случае его захвата Украине придется строить свою оборону в менее благоприятной местности.