Замурованный в стене: разведчик ГУР нашел флаг, спрятанный спасателями в Донецкой области

Несколько лет назад перед отступлением из одного из городов Донецкой области спасатели спрятали государственный флаг в кирпичной стене, чтобы он не попал в руки врага. В 2025 году разведчик ГУР МО во время боевого задания случайно наткнулся на тайник.

Подробнее во вторник, 15 июля, рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает 24 Канал. Символическая передача реликвии состоялась в День Украинской Государственности.

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Что известно о реликвии?

Представители ГУР торжественно передали спасателям государственный флаг ГСЧС, который несколько лет пролежал в тайнике на оккупированной, а затем освобожденной Донецкой области.

Я увидел его случайно. Достал сверток – в нем был флаг, рядом – пачка сигарет. Забрал сразу, не мог оставить. Это не просто флаг – это реликвия, это память, это часть души тех, кто был здесь до нас. Он был со мной еще месяц, пока не вернулся с задания,

– рассказал разведчик.

Символическая передача флага: смотрите фото

"Этот флаг, сохранен в темноте оккупации, дождался возвращения домой. Он прошел сквозь годы войны, но остался целым – как и вера украинцев в свое государство", – написали спасатели.

Напомним, ко Дню Военно-Морских Сил ВСУ, который отмечают 6 июля, в Одессе установили национальный рекорд. Курсанты и лицеисты развернули самый большой флаг ВМС, длиной 35 метров и шириной 19,8 метра.