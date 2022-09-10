Украинский флаг в Купянске: в сети показали фото возле мэрии

Украинские воины уже в Купянске. Они развернули сине-желтое знамя у здания городской администрации.

В сети показали фото ВСУ, стоящие на фоне административного здания, держа в руках украинский флаг. Под ногами у них можно увидеть тряпку, похожую на русский триколор.

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Заметим, что украинские защитники, по всей видимости, взяли здание местной администрации без ее разрушений. В частности, стены и окна – целые.

Не только единственной администрации. Позже защитники показали еще одну фотографию, на которой они стоят на крыше многоэтажки города. И даже обнародовали видеодоказательство.

ВСУ в Купянске / Фото Оперативный ВСУ

Официальной информации от Генштаба пока нет. Но о том, что ВСУ уже в Купянске, успели рассказать советник главы ОП Сергей Лещенко и советница главы Харьковского облсовета и волонтер Наталья Попова.

ВСУ в Купянске: смотрите видео

Россияне в спешке оставляли позиции

Также есть видео от российского оккупанта, радующегося, что успел оставить позиции. Он поблагодарил Бога, что смог остаться целым.

Правда, непонятно, успел ли россиянин добраться до левого берега Купянска, поскольку мост через Оскол разрушен. Поэтому россияне, которые остались на правом берегу, оказались в ловушке. Причем на фоне активного контрнаступления ВСУ оккупанты начали эвакуировать свои семьи из захваченного города еще несколько дней назад.

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К слову, 9 сентября аналитики из Института изучения войны пришли к выводу, что ВСУ, вероятно, отразят Купянск в ближайшие 72 часа.

Советник главы ОП Михаил Подоляк ранее рассказал, что Купянск – ключевой стратегический город. Через населенный пункт проходит вся харьковская группировка войск страны-агрессора. Его используют для подвоза как боеприпасов, так и резервов. Так что отобрать этот транспортный узел у врага крайне важно.

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