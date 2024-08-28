Проснулась от российского мультика: легендарная воительница "Ксена" обратилась с призывом к родителям

Украинская военнослужащая Оксана "Ксена" Рубаняк рассказала, что в поезде проснулась от того, что ребенок смотрел российский мультик. По словам защитницы, страна разная и все люди отличаются.

Оксана Рубаняк сказала в интервью Янине Соколовой, что она выросла в проукраинской среде, где школа, воспитание, родители – синтез, нацелен на Украину, пишет 24 Канал.

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К чему призывала "Ксена"

Я выросла в проукраинской среде, но я не обвиняю людей, которые выросли в другом, тех, кому сейчас 30, 40, 50 лет. Я понимаю, что они росли в городе, где преподавали историю России, российский язык, а украинский был факультативом. Я это понимаю, и я их не обвиняю. Единственная просьба у меня: сейчас строить вектор нацелен на сохранение государства и начинать это с воспитания своих детей,

– подчеркнула защитница.

Она рассказала, что во время поездки в поезде проснулась от того, что услышала российский мультик. Оксана Рубаняк объяснила, что она не выдержала.

"Я очень экспрессивно высказалась к женщине. Говорю: вы сама можете разговаривать на русском, но ребенка вы должны учить украинскому. Вы должны показывать ей наши мультфильмы, фильмы, книги. Нужно забыть то, какими мы были до 2022 года", – объяснила военнослужащая.

Она добавила, что со стороны государства не было сделано достаточно, чтобы граждане осознали всю ценность родного языка, культуры и достижений. Однако она отметила, что язык и культура имеют значение.