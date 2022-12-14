Пропагандисты назвали украинский язык "болтовней, которая уже вымирает"

На кремлевском телевидении еще раз подтвердили, что презирают украинский язык и культуру. В эфире одной из телепрограмм россиянка спела известную народную песню "Розпрягайте, хлопці, коні", а затем сказала, что сделала это на "теряющемся" языке.

Российская пропаганда использует все инструменты, чтобы убедить людей в своей ахинее. В ход идет все – от детей, которых враждебны "журналисты" одевают в военную форму для постановочных сюжетов, к привычным нам стереотипам и клише о том, что Украина и ее язык на грани вымирания. Об инциденте, произошедшем в эфире федерального телеканала, сообщает 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

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Украинский язык – "кубанская болтовня"

Во время программы "Жить здорово", которую ведет известная пропагандистка Елена Малышева, одна женщина решила спеть песню "Розпрягайте, хлопці, коні". Тогда ведущая спросила ее, на каком же языке она пела, а ответ "артистки" изумил.

Этот язык называется болтовня. Она, к сожалению, уже теряется. Это изначально кубанская болтовня,

– сказала женщина.

Потом, кстати, она продолжила готовить с Малышевой "кубанский борщ желтого цвета".

На российском телевидении поют украинские песни и пренебрегают языком: смотрите видео с российских СМИ

Что известно о песне " Розпрягайте, хлопці, коні" Эта композиция является украинской народной и, вероятно, ее пели еще во времена казачества. И не только на территории Кубани. Впервые ее записал Дмитрием Балацким в 1918 году. А в 1935 году песня была издана на грампластинке. Также существует мнение, что его придумали только в XIX веке.

Источник: Википедия

Оккупанты ссорятся между собой на телевидении

Очевидно, недолго еще осталось российской пропаганде травить мозги людей, ведь победа Украины не за горами. Тем более, что оккупанты внутри России начинают сами ссориться между собой.

Скажем, недавно российский "журналист" Владимир Соловьев назвал Игоря Гиркина "стратегом хреновым" и констатировал, что он ни на что не способен. Стрелков, кстати, не замедлил ответить и даже вызвал Соловьева на дебаты.