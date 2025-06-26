Украина производит аналог российских КАБов: летчик-инструктор назвал преимущества этой бомбы

В Украине уже создали аналог российских управляемых авиабомб. Это – неприятные новости для оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, Украина получала JDAM-ER от США. Это – оборудование, которое превращает обычные авиабомбы управляемые. Фактически это "обвес" с крыльями.

Читайте также Удивит россиян: что известно об украинской баллистической ракете "Сапсан" и долетит ли она до Москвы

Что известно об украинских КАБах

Как отметил Свитан, в свое время россияне буквально скопипастили это американское решение. Так и возникла их авиабомба с модулем планирования и управления.

Украина имеет американские JDAM-ER. Они неплохо себя показали. Но это дорогое оружие. И его не так много,

– отметил Свитан.

Судя по имеющейся информации, Украина создала собственные корректируемые авиабомбы. Были также данные, что эти модули могут работать с 500-килограммовыми авиабомбами.

Добавим, в Defence Express сообщили, что украинский КАБ уже успешно применили с фронтового бомбардировщика Су-24. Однако впереди еще много испытаний. Также все упирается в деньги. Стоимость одного изделия – около 25 тысяч долларов. При этом это все равно дешевле других аналогов.