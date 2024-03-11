Украинский консул немедленно выехал в пункт пересечения границы "Ягодин-Дорогуск"

Польские фермеры безосновательно удерживают пассажирские автобусы на границе. На место немедленно выехал консул Генерального консульства Украины в Люблине Олег Куць.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что с заблокированной польской границы поступают неприятные новости. Протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в Польшу и из Польши. Пассажиров держат без всяких пояснений.

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На место немедленно выехал консул

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше Василий Зварыч сообщил, что консул Генерального консульства Украины в Люблине уехал в Дорогуск.

Сообщается, что причиной срочного "визита" стало препятствие движению пассажирских перевозок на украинско-польской границе.

Польские аграрии блокируют проезд пассажирских автобусов, не объясняя причин задержки.

В связи с появлением информации о безосновательных задержках польскими протестующими пассажирских автобусов перед пунктом пропуска в Дорогуску, на место немедленно выехал консул Генерального консульства Украины в Люблине,

– заявил Зварыч.

По его словам, консулом будут проведены необходимые разговоры на месте, чтобы сделать невозможными любые задержки движения пассажирских автобусов.

Он добавил, что, как и до сих пор, движение легкового транспорта и пассажирских автобусов должно обязательно происходить без всяких препятствий.

Как, вероятно, будут развиваться события на границе в дальнейшем