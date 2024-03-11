Украинский консул немедленно выехал в пункт пересечения границы "Ягодин-Дорогуск"
Источник:Василий Зварич
Польские фермеры безосновательно удерживают пассажирские автобусы на границе. На место немедленно выехал консул Генерального консульства Украины в Люблине Олег Куць.
Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что с заблокированной польской границы поступают неприятные новости. Протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в Польшу и из Польши. Пассажиров держат без всяких пояснений.
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На место немедленно выехал консул
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше Василий Зварыч сообщил, что консул Генерального консульства Украины в Люблине уехал в Дорогуск.
Сообщается, что причиной срочного "визита" стало препятствие движению пассажирских перевозок на украинско-польской границе.
Польские аграрии блокируют проезд пассажирских автобусов, не объясняя причин задержки.
В связи с появлением информации о безосновательных задержках польскими протестующими пассажирских автобусов перед пунктом пропуска в Дорогуску, на место немедленно выехал консул Генерального консульства Украины в Люблине,
– заявил Зварыч.
По его словам, консулом будут проведены необходимые разговоры на месте, чтобы сделать невозможными любые задержки движения пассажирских автобусов.
Он добавил, что, как и до сих пор, движение легкового транспорта и пассажирских автобусов должно обязательно происходить без всяких препятствий.
Как, вероятно, будут развиваться события на границе в дальнейшем
- Торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал, что переговоры с Польшей очень скоро приведут к мерам по защите польских фермеров. По словам торгового представителя Украины, это в будущем поможет снять напряженность и прекратит протесты на границе.
- Он добавил, что сейчас Киев готов перейти к более гибкой торговой системе между ЕС и Украиной. Качка подчеркнул, что Украина готова "бороться с интересами соседей". В частности, он пояснил, что предложение Еврокомиссии по либерализации торговли предполагает установление так называемых "аварийных тормозов".
- Премьер-министр Польши Дональд Туск на встрече с польскими протестующими заявил, что не будет закрывать границу. В то же время, как пишет polsatnews, один из лидеров фермерских протестов Анджей Собоцинский заявил, что разговор с правительством якобы был о "мелочах".
- Один из представителей протестующих Роман Кондров отметил, что именно фермеры "управляют ситуацией", поэтому пока правительство не удовлетворит их потребности, – протесты будут продолжаться. Более того, фермер Станислав Барна анонсировал, что 20 марта состоятся протесты, которые "остановят всю Польшу".