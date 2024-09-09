Украинский легион в Польше: в СМИ рассказали, начался ли уже набор добровольцев

Еще в начале июля во время подписания соглашения по безопасности между Туском и Зеленским было анонсировано создание Украинского легиона в Польше. В СМИ ответили, на какой стадии находится реализация этой идеи.

Предполагалось, что в Польше создадут новое добровольческое военное подразделение, в котором смогут пройти обучение граждане Украины в Европе, чтобы впоследствии стать в ряды Сил обороны.

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Какая ситуация с созданием Украинского легиона

С тех пор в Варшаве неоднократно объявляли о готовности начать рекрутинг добровольцев.

Так, на полях саммита НАТО в Вашингтоне глава МИД Польши Сикорский сообщил, что в легион якобы записались уже несколько тысяч украинцев, которые находятся за рубежом. Однако, как выяснилось, министра "дезинформировали", ведь тогда регистрации в подразделение не было.

Василий Зварыч, который был на тот момент послом Украины в Польше, рассказывал о намерении начать рекрутинг до начала августа.

Впрочем, по состоянию на сентябрь официальный набор в анонсированное подразделение так и не начался.

Сейчас создание Украинского легиона остается лишь "идеей на бумаге".

К слову, в Польше сказали, при каких условиях смогут сбивать российские ракеты и дроны над территорией Украины.