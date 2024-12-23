Посол рассказал, сколько заявлений подано в Украинский легион в Польше

На территории Польши продолжается формирование Украинского легиона. В ноябре уже были подписаны первые контракты.

Посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью Общественному рассказал, сколько заявлений было подано в это подразделение, передает 24 Канал. Он назвал формирование Украинского легиона "уникальной историей".

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Сколько заявлений подано в Украинский легион в Польше

Боднар считает, что формирование на территории Польши украинского подразделения является очень важным элементом взаимодействия и реализацией договоренностей на высоком уровне.

Новая запись в легион запланирована на 10 января.

Всего мы имеем более тысячи заявлений, которые сейчас рассматриваются соответствующей комиссией. Мы надеемся, что это количество будет постоянно расти,

– добавил Боднар.

По его словам, польская сторона делает все для базовой военной подготовки, экипировки и пребывания на полигонах.

"Те, кто прошли это обучение, характеризуют его чрезвычайно положительно. Сначала происходит базовая военная подготовка Польши, затем в зависимости от специализации того или иного бойца происходит переезд на специализированные полигоны для подготовки непосредственно к выполнению тех или иных функций. И уже после этого идет формирование в соответствующее военное подразделение на территории Украины, где те, кто записался в Украинский легион, уже находятся в непосредственном подчинении той или иной воинской части", – рассказал посол.

Он также рассказал, что не только в Польше есть желающие присоединиться к рядам вооруженных сил, но и в других странах.