Сотни мужчин готовы записаться в Украинский легион в Польше, – СМИ

Сотни украинцев, проживающих в Польше, уже выразили желание присоединиться к Украинскому легиону. Его планируют создать на территории страны уже в ближайшее время.

Об этом сообщает RMF FM, ссылаясь на свои неофициальные источники в украинских дипломатических учреждениях. Отметим, что создание легиона зафиксировано в двустороннем соглашении по безопасности, которое подписали Украина и Польша в понедельник, 8 июля.

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Украинский легион в Польше

Как отмечает издание, всего за два дня после заявления сотни украинцев в Польше выразили желание присоединиться к Украинскому легиону. Эти люди согласились вступить в формирование даже несмотря на то, что набор еще не начался.

Ожидается, что заинтересованных украинцев разместят в польских подразделениях и предоставят необходимое для обучения оборудование. Работа над планами все еще продолжается, однако, вероятнее всего, украинцы, живущих в Польше, будут проходить обучение на тех военных базах, где уже ранее тренировали украинских военных. С начала полномасштабного вторжения через такие подразделения прошло примерно 20 тысяч военных.

По скромным оценкам в легион могут присоединиться несколько тысяч украинских беженцев. Возможно, Польша обучала бы и украинцев, проживающих в других странах Европы. Прилагаются усилия, чтобы другие страны ЕС также участвовали в расходах на обучение и оборудование,

– пишет RMF FM.

В то же время польские власти убеждают партнеров, что подготовка украинского легиона является также инвестицией в европейскую безопасность.