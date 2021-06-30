Украинский националист, – Путин маразматично назвал Медведчука

Владимир Путин в очередной раз возмутился из-за того, что подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука закрыли под домашним арестом. Он смешно назвал своего кума "украинским националистом".

Медведчук – украинский националист"

В Украине у политсил, которые "хотят нормальных отношений" с Россией нет никаких шансов. Об этом президент России заявил 30 июня отвечая на вопросы россиян в прямом эфире.

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Вот Виктора Медведчука, который на самом деле, по моему мнению, является украинским националистом, взяли и закрыли перед избирательной кампанией дома, браслет надели,

– сказал российский лидер.

Он добавил, что в Украине "подавляют в зародыше" всех, хочет "нормальных отношений" с Россией: "Кого-то сажают в тюрьму, кого-то под домашний арест, кого-то убивают на улицах".

Почему слова Путина – ложь