Кабмин выбрал место для создания украинского Пантеона

1 июля Верховная Рада приняла решение о создании Украинского национального пантеона. В субботу, 4 июля, правительство объявило, что он будет расположен на территории Киево-Печерской лавры.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров.

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Что известно о Пантеоне?

Правительство объявило, что Украинский национальный пантеон станет мемориальным комплексом общенационального значения. Он будет расположен на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Этим будет заниматься Министерство культуры.

Украинский институт национальной памяти разработает концепцию функционирования. Учреждение должно обеспечить научно-методическое сопровождение процесса создания Пантеона и определить формы мемориализации. Также институт национальной памяти должен провести экспертные и публичные обсуждения вопросов, связанных с созданием и деятельностью Пантеона.

Министерство культуры должно решить вопрос о его размещении на территории Киево-Печерской лавры. Также от него требуется провести конкурс на лучший архитектурный проект Пантеона. Принять участие должны:

представители государственных органов;

органы местного самоуправления;

общественность;

международные организации; религиозные объединения;

ведущие архитекторы, историки, искусствоведы.

Также в создании Пантеона важная роль отведена Министерству иностранных дел.

Обеспечить проведение проверки борцов за независимость Украины и других лиц, сыгравших значительную роль в формировании национального сознания и идентичности украинцев и членов их семей, похороненных за пределами Украины, в отношении которых целесообразно перезахоронение на территории Пантеона,

– постановило правительство.

Кабмин отмечает, что создание и функционирование Пантеона в составе Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" будет осуществляться за счет средств, предусмотренных государственным бюджетом на соответствующий год, и других источников финансирования.

Создание украинского Пантеона

Президент Украины направил в Верховную Раду Украины законопроект "Об Украинском национальном пантеоне". Его цель – создать в Киеве общенациональное место памяти.

Верховная Рада приняла законопроект о создании Украинского национального пантеона. Документ определяет пантеон как общенациональное место памяти, предназначенное для чествования самых выдающихся представителей украинского народа.