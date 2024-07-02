Ел вареники и смотрел, как после меня все взрывалось, – наш пилот об одном из боевых заданий

Украинский пилот с позывным Sabre рассказал, как после боевого задания на Су-27 во время ужина смотрел, как после него все взрывалось у врагов.

Украинский летчик рассказывал, что тогда об этом говорили уже на всех каналах. Также он рассказал об огромной ошибке врага в начале полномасштабной войны.

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Пилот рассказал, как ел вареники и смотрел на последствия атаки по врагу

Были истории, что я наносил удар по определенным позициям, возвращался на свой аэродром базирования, садился ужинать и включал телевизор. А по всем каналам говорилось о том, что поразили определенный командный пункт. И вот я ел вареники, смотрел, как там после меня все красиво взрывалось и еще друзьям писал, мол, вот такие плюсы авиации,

– рассказал наш пилот.

Он также вспомнил, что у летчиков действительно много примет. В частности, они:

не фотографируются перед вылетом и очень критически относятся, если их кто-то снимает;

постоянно ведут себя так, будто у самолета есть душа, будто это живое существо.

Летчик с позывным Sabre говорит, что не верующий, и были случаи, когда было настолько страшно, что даже молился.

Кстати, в сети показали момент мощного взрыва в Крыму. В частности, наши пилоты мощно атаковали военную часть россиян и уничтожили, вероятно, 90 "Шахедов".