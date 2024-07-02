Український льотчик розповідав, що тоді про це говорили вже на всіх каналах. Також він розповів про величезну помилку ворога на початку повномасштабної війни.

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Пілот розповів, як їв вареники та дивився на наслідки атаки по ворогу

Були історії, що я завдавав удару по певних позиціях, повертався на свій аеродром базування, сідав вечеряти й включав телевізор. А по всіх каналах йшлося про те, що вразили певний командний пункт. І от я їв вареники, дивився, як там після мене все красиво вибухало і ще друзям писав, мовляв, ось такі плюси авіації,

– розповів наш пілот.

Він також пригадав, що у льотчиків справді багато прикмет. Зокрема, вони:

не фотографуються перед вильотом і дуже критично ставляться, якщо їх хтось знімає;

постійно поводять себе так, ніби у літака є душа, ніби це жива істота.

Льотчик з позивним Sabre каже, що не вірянин, та були випадки, коли було настільки страшно, що навіть молився.

До речі, у мережі показали момент потужного вибуху в Криму. Зокрема, наші пілоти потужно атакували військову частину росіян та знищили, ймовірно, 90 "Шахедів".