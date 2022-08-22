Теракт против людей без оружия – защитники "Азовстали" о настоящих намерениях россии в Еленовке
россия в колонии Еленовки совершила теракт против военнопленных, которые были без оружия. Терактом в Еленовке россия хотела скрыть следы пыток украинских пленных.
Теракт в Еленовке противоречит человечности, – "Вишня"
Об этом во время пресс-конференции заявил вернувшийся из плена боец ГУР МО Дмитрий Усиченко. Усиченко сказал, что если бы он свидетельствовал в суде в Гааге, то рассказал бы о том, что произошло в Еленовке.
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"О том, что произошло в Еленовке. О том, как они уничтожили моих собратьев", – сказал "Вишня".
Он отметил, что весь мир видел, что "обстрел" колонии в Еленовке произошел не из систем HIMARS, полученных Украиной от США. Усиченко подчеркнул, что это сделала не Украина, а россияне.
"Вишня" заявил, что теракт в Еленовке "противоречит Женевской конвенции и человечности".
Они совершили теракт против военнопленных, против людей, которые были без оружия, против заключенных. Они совершили теракт и они страна-террорист,
– сказал боец ГУР МО.
Также Усиченко считает, что терактом в Еленовке россияне хотят скрыть свои следы пыток. Он согласился с тезисом, что оккупанты замучили определенное количество людей в Еленовке и выдали их гибель за последствия "обстрела" колонии.
Что известно о теракте в Еленовке
- 29 июля российские военные совершили теракт в колонии в Еленовке, где удерживали украинских военнопленных из "Азовстали". В Офисе генпрокурора сообщили, что погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения.
- Вероятно, во время теракта в Еленовке россияне применили термобарическое оружие. Для убийства оккупанты могли использовать реактивные пехотные огнеметы РПО-А "Шмель".
- По данным ГУР МО, за теракт ответственны наемники из ЧВК "Вагнера". Известно, что россия не допускает международные организации к месту теракта в Еленовке и пытается состряпать доказательства.
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