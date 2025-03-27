"Пытались нас сломать": подросток рассказал ужасные детали о "лагере перевоспитания" России

Украинского подростка Владислава Руденко оккупанты силой вывезли из Херсона в Крым в "лагерь". Россияне утверждали, что это только отдых, а на самом деле это был "путинский ГУЛАГ".

Свою историю Владислав рассказал в интервью Politico, передает 24 Канал.

Смотрите также В Украину вернули ребенка украинского воина, который из-за ужасов оккупации перестал разговаривать

Как украинские подростки оказывали сопротивление оккупантам

Владислав рассказал, что его в 16 лет оккупанты похитили из Херсона и увезли в Крым в так называемый "лагерь перевоспитания". Россияне утверждали, что это якобы обычный отдых, но на самом деле – там занимались "промывкой мозгов" среди украинских детей, чтобы уничтожить их идентичность.

Журналисты Politico отметили, что такие лагеря появились еще в Советском Союзе во времена Сталина. Тогда через концлагеря ГУЛАГа прошли миллионы людей, похожие лагеря существовали и для детей. В них несовершеннолетних из разных этнических групп русифицировали. Сегодня такую же методику использует российский диктатор Владимир Путин, который пытается лишить украинских детей их национальной идентичности.

Так, Владислава Руденко отправили в лагерь "Дружба" во временно оккупированном Крыму. Вместе с ним там находилось около 600 украинских детей.

Каждое утро детей выводили на построение рядом с флагштоком с флагом России и заставляли петь российский гимн. В ноябре Владислав решил выразить свой протест против путинского режима.

В один из вечеров парень вышел на прогулку, взяв с собой нижнее белье. Когда начало смеркаться, то Владислав смог сорвать российский триколор, а вместо него – вывесить нижнее белье. Главного доказательства – российского флага – подростки избавились самостоятельно. Юноши разорвали триколор и выбросили в унитаз.

Утром в "лагере перевоспитания" поднялся шум. После этого подростки начали еще больше выражать свой протест. Хотя россияне и пытались убедить детей, что "Россия навсегда" и "родители их покинули", но юноши не верили в это. За это ребят начали жестоко наказывать.

Нас пытались сломать. А мы ломали их в ответ,

– говорит подросток о пережитом.

В общем, Владислав Руденко провел в российском плену 8 месяцев. Он подвергался жестокому давлению и издевательствам из-за своей проукраинской позиции. К счастью, мать Владислава смогла спасти сына и вытащить его из российского плена.