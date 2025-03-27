Свою історію Владислав розповів в інтерв'ю Politico, передає 24 Канал.

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Як українські підлітки чинили спротив окупантам

Владислав розповів, що його у 16 років окупанти викрали з Херсона і відвезли у Крим у так званий "табір перевиховання". Росіяни стверджували, що це буцімто звичайний відпочинок, але насправді – там займалися "промиванням мізків" серед українських дітей, аби знищити їхню ідентичність.

Журналісти Politico наголосили, що такі табори з'явилися ще у Радянському Союзі за часів Сталіна. Тоді через концтабори ГУЛАГу пройшли мільйони людей, схожі табори існували й для дітей. У них неповнолітніх з різних етнічних груп русифікували. Сьогодні таку ж методику використовує російський диктатор Владімір Путін, який намагається позбавити українських дітей їхньої національної ідентичності.

Так, Владислава Руденка відправили у табір "Дружба" у тимчасово окупованому Криму. Разом з ним там перебувало близько 600 українських дітей.

Щоранку дітей виводили на шикування поруч з флагштоком з прапором Росії та змушували співати російський гімн. У листопаді Владислав вирішив висловити свій протест проти путінського режиму.

В один з вечорів хлопець вийшов на прогулянку, взявши з собою спідню білизну. Коли почало сутеніти, то Владислав зміг зірвати російський триколор, а замість нього – вивісити спідню білизну. Головного доказу – російського прапора – підлітки позбавилися самостійно. Юнаки розірвали триколор та викинули в унітаз.

Зранку у "таборі перевиховання" здійнявся галас. Після того підлітки почали ще більше висловлювати свій протест. Хоча росіяни й намагалися переконати дітей, що "Росія навсєгда" і "батьки їх покинули", але юнаки не вірили у це. За це хлопців почали жорстоко карати.

Нас намагалися зламати. А ми ламали їх у відповідь,

– говорить підліток про пережите.

Загалом, Владислав Руденко провів у російському полоні 8 місяців. Він зазнавав жорстокого тиску та знущань через свою проукраїнську позицію. На щастя, матір Владислава змогла врятувати сина та витягти його з російського полону.