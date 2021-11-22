Украинский военный был ранен в зоне ООС

22 ноября 2021 , 12:02
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Источник:

фейсбук Операции объединенных сил

В следствии обстрела пророссийских боевиков один украинский военнослужащий получил ранение. Ему оказали помощь и доставили в больницу.

За прошедшие сутки, 21 ноября, боевики применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщили на сайте Операции объединенных сил.

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Военный на Донбассе получил ранение

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное заведение,
– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что состояние его здоровья удовлетворительное.

С начала суток, 22 ноября, российско-оккупационные войска уже трижды нарушали режим прекращения огня. В частности стреляли:

  • в направлении Попасной – из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • в сторону Прицепыловки – пророссийские боевики били дважды, использовав гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Последняя информация о ситуации на Донбассе: коротко

  • За прошедшие сутки, 21 ноября, боевики дважды нарушили режим тишины на Донбассе. Из них один – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
  • В направлении Попасной – вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Катериновки – из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.
  • 21 ноября украинская разведка предупредила, что Россия готовится напасть на Украину. Государство уже окружили тактические группы батальонов российских войск – похоже, будто оккупанты пытаются взять страну в кольцо.
  • 22 ноября стало известно, что разведка США предупредила о вероятном наступлении России страны ЕС. В частности, по их данным, речь идет о возможной атаке со стороны оккупированного Крыма, через границу из России и через Беларусь.
Автор: Діана Квасневська