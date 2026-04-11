Написал прямо на фронте: боец ВСУ Руслан Неровня издал книгу о службе в армии

Украинский военный во время боевых действий написал кину о войне "Черные тени. Я и моя темнота". Это важный месседж к обществу, чтобы показать, что наши защитники чувствуют все как и обычные люди.

Боец 1 танкового батальона 125 ОМБр Руслан Неровня, позывной "Таблица" рассказал 24 Каналу, что книга о его пути становления как военного и собратьев. Она освещает все эмоциональное состояние автора и все события, которые он и другие воины пережили на войне.

Как пришла идея написать книгу?

Руслан Неровня поделился, что в течение двух лет от начала полномасштабного вторжения он писал поэзию, которая помогала отвлечься от тех реалий, которые были вокруг.

Я писал о том, что меня окружало, о своих собратьев, отношение к этому всему. Во время Авдеевской кампании произошло событие из-за которого я едва не погиб,

– сказал боец ВСУ.

После этого он принял решение, что стоит издать книгу со всеми заметками и воспоминаниями о пережитом на войне, чтобы оставить что-то после себя.

Большинство поэзии я написал во время выполнения (боевых – 24 Канал) задач, преимущественно, когда имел время собрать мысли и выразить их,

– отметил военный.

Книгу можно приобрести в некоторых магазинах Украины, в частности в Виннице, или в соцсетях Руслана Неровни. Она отредактирована и иллюстрирована под его личным руководством между боевыми действиями.

Он также отметил, что одной из его задач, пишу книгу, было донести гражданским, что военные это такие же люди, как и другие.

Мы так же смотрим новости, читаем телеграмм-каналы, так же общаемся, так же любим и так же живем. Это был один из способов показать, что у нас (у военных - 24 Канал) есть эмоции,

– добавил Руслан Неровня.

К слову, писатель и волонтер Андрей Мероник написал книгу "Седьмая рота: Смех и слезы". Там увековечено 1000 позывных военных, которые погибли на войне за Украину. Эта книга о буднях украинских воинов во время выполнения боевых задач.

