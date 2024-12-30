Любите Украину: украинский военнослужащий, вернувшийся из плена, прочитал стихотворение Сосюры

В понедельник, 30 декабря, между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен пленными. Один из украинских военных, который вернулся из вражеского плена, прочитал стихотворение Владимира Сюсюры "Любите Украину".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Стоит отметить, что этот обмен стал одиннадцатым в 2024 году.

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Освобожденный из плена военный декламирует стихотворение об Украине

В рамках обмена из российского плена вернулись 189 украинцев – защитники "Азовстали", Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный и с разных направлений фронта. Среди возвращенных есть азовцы, нацгвардейцы, пограничники, представители теробороны, воины Военно-морских и Вооруженных Сил, а также двое гражданских, которые были захвачены в Мариуполе.

В Коордштабе также опубликовали видео украинского защитника, который декламирует стихотворение "Любите Украину" сразу после освобождения из плена.

Украинский военный читает стихотворение Владимира Сосюры: смотрите видео

Интересно! В свое время советская газета "Правда" осудила стихотворение Владимира Сосюры "Любите Украину". Тогда писателя назвали "буржуазным националистом" и "продажным бандеровцем", а само стихотворение некоторое время нигде не печатали.

В Коордштабе отметили, что немало украинских граждан – как военнослужащих, так и гражданских – продолжают находиться в российской неволе. Сейчас Украина делает все возможное, чтобы продолжать переговоры и освобождать их из плена.

К слову, ранее Владимир Зеленский и Дмитрий Лубинец показали первые кадры освобожденных из плена украинцев. Отмечается, что их теперь ждет долгая реабилитация.